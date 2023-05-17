Скандал в школе Киева: учительница, которая травила детей и прославляла Россию, после огласки уволилась

В полиции говорят, что проверка действий учительницы продолжается и в случае подтверждения буллинга ей придется отвечать.

История об учительнице младших классов, занимавшейся буллингом по отношению к детям в школе №216 на Оболони, получила продолжение. Учительницу уволили сразу после огласки дела в социальных сетях.

Детальнее – в эксклюзивном материале ТСН.ua.

Странное поведение преподавателя обсуждал весь Киев. Она, по словам родителей, позволяла себе оскорблять и унижать детей. Кроме того, говорят они, насмехалась над людьми, которые воюют на фронте. Учительница вроде бы говорила, что Россия не плохая и войну не начинала, мол, во всем виновата Америка.

Об учительнице рассказала в социальной сети мама мальчика, который учится в школе №216. По словам женщины, учительница Наталья Б. занимается буллингом в отношении детей – оскорбляет, обзывает, унижает. Однажды даже ударила ее сына, но он побоялся в этом признаться матери. А когда рассказал, то за это педагогиня получила только выговор – детей больше не била, а вот буллинг продолжала.

На массовые жалобы родителей директор школы сказала, что не может уволить учителя, потому что та работает со дня открытия заведения. По факту буллинга мать мальчика обратилась с заявлением в столичную полицию. Правоохранители приступили к проверке фактов буллинга со стороны учителя к детям.

Как рассказали сайту ТСН.ua в Оболонской РГА, всех возмутило поведение учительницы:

"Мы дали школе поручение – провести соответствующие мероприятия, чтобы урегулировать эту ситуацию. Но уже 15 мая учительница начальных классов была уволена с работы. То есть, мы планировали провести проверку, но человек уже уволился. Он понял, что согласно законодательству последствия для нее будут серьезные и просто уволилась с работы", – сообщили сайту ТСН.ua в Оболонской РГА.

Там добавляют, что не имеют полномочий вмешиваться в автономные права учебного заведения, но как орган контроля, отвечающий за создание безопасных и безвредных условий обучения, поручили школе разобраться в сложившейся ситуации с участниками образовательного процесса.

В полиции Киева говорят, что проверка действий учительницы продолжается – опрашивают свидетелей и собирают информацию о фактах буллинга. Если факты травли и унижения детей будут доказаны, это не снимает с учительницы ответственности, даже в том случае, если она уволилась из учебного заведения.

Скандал в школе Киева: учительница, которая травила детей и прославляла Россию, после огласки уволилась

Напомним, в Днепре в школе №126 разразился скандал. Мама ученицы 6-го класса сделала замечание учительнице из-за того, что она общалась на русском языке на уроке. После этого 12-летнего ребенка, по словам женщины, начали травить и писать угрозы в мессенджере.