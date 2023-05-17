Пострадавшую госпитализировали с травмой головы, ожогами лица, рук и ног.

В поселке Коцюбинское Киевской области произошел взрыв в многоэтажном доме. Пострадала подошедшая к газовой плите женщина. Когда пыталась поджечь газ – раздался взрыв.

Об этом 17 мая сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

В результате событий 45-летняя женщина получила травму головы, ожоги лица, рук и ног. В соседней комнате находилась ее 14-летняя дочь, она не пострадала. В квартире уничтожено окно на балконе, повреждены межкомнатные стены по всей площади и входная дверь.

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По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, следователи Киевщины начали досудебное расследование.

"Прошу граждан соблюдать правила техники безопасности и проверять исправность газового оборудования", – обратился Андрей Небитов.

Взрыв в многоэтажке в Киевской области: женщина получила многочисленные ожоги

Напомним, в Днепре взорвался газовый котел в частном доме. Местные жители сразу услышали крики людей, есть погибший.