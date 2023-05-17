Обломки ракеты обнаружили в одном из районов Киева: фото

Обнаруженный в лесу предмет оказался небоевой частью от боеприпаса РСЗО "Град".
В лесном массиве на территории Святошинского лесничества в Киеве работники аварийно-спасательной службы снова обнаружили остатки боеприпасов "Град".
Об этом сообщили в пресс-службе КМВА.
“При проведении работ в почве была обнаружена небоевая часть от боеприпаса РСЗО “Град”, — говорится в сообщении.
В КМВА заметили, что это уже не первая подобная находка в этом лесу – в начале мая пиротехники КАРС уже находили в этом лесничестве похожие предметы.
Власти города призывают жителей в случае обнаружения обломков ракет, взрывоопасных предметов звонить по телефону 101 и 102 и соблюдать простые правила.
Чего нельзя делать:
- ни в коем случае не прикасайтесь к находкам собственноручно и не позволяйте это делать другим;
- не перемещайте предметы, не пытайтесь разобрать их, заносить в помещение; закапывать в землю, бросать в водоемы и т.п.;
- не фотографируйте и не публикуйте снимки в Интернет.
Что нужно сделать:
- отметьте место находки;
- отойдите от подозрительного предмета как можно дальше;
- немедленно сообщите о находке подразделения ГСЧС — 101 и полиции — 102;
- дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительной находки.
Напомним, ранее житель Киева обнаружил в своем огороде взрывоопасный предмет и сообщил об этом Службу спасения.
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