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Обломки ракеты обнаружили в одном из районов Киева: фото

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Обломки ракеты обнаружили в одном из районов Киева: фото

В Киеве обнаружен обломок ракеты "Град" в Святошинском лесничестве / Фото: КГГА

Обнаруженный в лесу предмет оказался небоевой частью от боеприпаса РСЗО "Град".

В лесном массиве на территории Святошинского лесничества в Киеве работники аварийно-спасательной службы снова обнаружили остатки боеприпасов "Град".

Об этом сообщили в пресс-службе КМВА.

“При проведении работ в почве была обнаружена небоевая часть от боеприпаса РСЗО “Град”, — говорится в сообщении.

В КМВА заметили, что это уже не первая подобная находка в этом лесу – в начале мая пиротехники КАРС уже находили в этом лесничестве похожие предметы.

Власти города призывают жителей в случае обнаружения обломков ракет, взрывоопасных предметов звонить по телефону 101 и 102 и соблюдать простые правила.

Чего нельзя делать:

  • ни в коем случае не прикасайтесь к находкам собственноручно и не позволяйте это делать другим;
  • не перемещайте предметы, не пытайтесь разобрать их, заносить в помещение; закапывать в землю, бросать в водоемы и т.п.;
  • не фотографируйте и не публикуйте снимки в Интернет.

Что нужно сделать:

  • отметьте место находки;
  • отойдите от подозрительного предмета как можно дальше;
  • немедленно сообщите о находке подразделения ГСЧС — 101 и полиции — 102;
  • дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительной находки.

Напомним, ранее житель Киева обнаружил в своем огороде взрывоопасный предмет и сообщил об этом Службу спасения.

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Дата публикации
Просмотры
928
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