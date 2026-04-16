Враг атаковал Киев: что известно о первых последствиях нападения
В Киеве зафиксированы последствия вражеского удара — пострадавшие, в нескольких районах столицы повреждения и пожар в жилом доме.
В ночь на 16 апреля российские войска атаковали Киев . Первые последствия удара были зафиксированы в нескольких районах столицы.
Информацию в социальных сетях сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .
В частности, в Оболонском районе предварительно пострадали. Информация об их состоянии уточняется.
Также сообщается о повреждениях в Подольском районе. По одному из адресов там возник пожар в жилом доме на первом этаже.
На местах работают все необходимые службы. Данные по масштабам разрушений и количеству пострадавших уточняются.
Напомним, что ранее в Харькове дрон упал на дорогу : повреждены дома и газопровод, есть пострадавшие.