Враг атаковал Киев: что известно о первых последствиях нападения

В Киеве зафиксированы последствия вражеского удара — пострадавшие, в нескольких районах столицы повреждения и пожар в жилом доме.

Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В ночь на 16 апреля российские войска атаковали Киев . Первые последствия удара были зафиксированы в нескольких районах столицы.

Информацию в социальных сетях сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .

  • В частности, в Оболонском районе предварительно пострадали. Информация об их состоянии уточняется.

  • Также сообщается о повреждениях в Подольском районе. По одному из адресов там возник пожар в жилом доме на первом этаже.

  • На местах работают все необходимые службы. Данные по масштабам разрушений и количеству пострадавших уточняются.

Напомним, что ранее в Харькове дрон упал на дорогу : повреждены дома и газопровод, есть пострадавшие.

