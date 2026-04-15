В Киеве прогремел мощный взрыв без объявления тревоги: что известно
Утром в полиции сообщали, что сегодня будут проводить «контролируемое уничтожение боеприпаса».
В среду, 15 апреля, в Киеве прогремел мощный взрыв. Воздушная тревога в столице по состоянию на 10.11 не объявлена.
Об этом сообщили корреспонденты ТСН.ua.
По данным нашей корреспондентки, достаточно сильный взрыв был слышен на Левом берегу Киева. Пока официальной информации ни от власти, ни от полиции нет.
Уничтожение ракеты в Киеве
Заметим, утром столичная полиция сообщила, что в лесной местности была обнаружена боевая часть ракеты «Искандер-К». На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехника и другие профильные службы.
«В Деснянском районе вскоре будут производить подрыв боевой части вражеской ракеты», — говорилось в сообщении.
Впрочем, точно сказать нельзя, был ли этот взрыв плановым.
Как сообщалось, утром в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дронов. Сирены звучали почти час от 06:17 — 07:09. Последствий не фиксировались.
В то же время, российские войска ударили по Киевщине. Последствия российской атаки были зафиксированы в двух районах области — Белоцерковском и Обуховском. Обошлось без пострадавших. Впрочем, возникли воспламенения и разрушения.