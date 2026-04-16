Киев
1817
1 мин

Взрывы в Киеве: работает ПВО

Елена Кузьмич
© Associated Press

В столице в ночь на 16 апреля прогремели взрывы. В городе работают силы противовоздушной обороны по враждебным целям.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко .

По его словам, в Шевченковский район столицы были вызваны медики. Бригада уже отправилась на место происшествия.

Другие детали по поводу последствий атаки уточняются.

  • В Подольском районе попадание в нежилое здание.

  • Также падение обломков на нескольких локациях. На одной из них пожар.

  • В Оболонском - падение обломков (предварительно ракеты).

  • Экстренные службы направляются на места.

Городские власти призывают жителей Киева немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до завершения воздушной тревоги.

