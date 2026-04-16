Взрывы в Киеве: работает ПВО
В столице в ночь на 16 апреля прогремели взрывы. В городе работают силы противовоздушной обороны по враждебным целям.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко .
По его словам, в Шевченковский район столицы были вызваны медики. Бригада уже отправилась на место происшествия.
Другие детали по поводу последствий атаки уточняются.
Обновлено
В Подольском районе попадание в нежилое здание.
Также падение обломков на нескольких локациях. На одной из них пожар.
В Оболонском - падение обломков (предварительно ракеты).
Экстренные службы направляются на места.
Городские власти призывают жителей Киева немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до завершения воздушной тревоги.