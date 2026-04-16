Ворог атакував Київ: що відомо про перші наслідки нападу

У Києві зафіксовано наслідки ворожого удару — є постраждалі, у кількох районах столиці пошкодження та пожежа в житловому будинку.

Олена Кузьмич
Повітряна тривога

У ніч проти 16 квітня російські війська атакували Київ. Перші наслідки удару зафіксовано в кількох районах столиці.

Інформацію у соціальних мережах повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

  • Зокрема, в Оболонському районі попередньо є постраждалі. Інформація щодо їхнього стану уточнюється.

  • Також повідомляється про пошкодження у Подільському районі. За однією з адрес там виникла пожежа в житловому будинку на першому поверсі.

  • На місцях працюють усі необхідні служби. Дані щодо масштабів руйнувань і кількості постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, що раніше у Харкові дрон впав на дорогу: пошкоджено будинки і газогін, є постраждалі.

