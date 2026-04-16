Ворог атакував Київ: що відомо про перші наслідки нападу
У Києві зафіксовано наслідки ворожого удару — є постраждалі, у кількох районах столиці пошкодження та пожежа в житловому будинку.
У ніч проти 16 квітня російські війська атакували Київ. Перші наслідки удару зафіксовано в кількох районах столиці.
Інформацію у соціальних мережах повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Зокрема, в Оболонському районі попередньо є постраждалі. Інформація щодо їхнього стану уточнюється.
Також повідомляється про пошкодження у Подільському районі. За однією з адрес там виникла пожежа в житловому будинку на першому поверсі.
На місцях працюють усі необхідні служби. Дані щодо масштабів руйнувань і кількості постраждалих уточнюються.
