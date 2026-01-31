Весь Киев без воды: что известно и когда вернут

Кран / © Unsplash

Вслед за остановкой столичного метрополитена и теплоснабжения Киев столкнулся с новой коммунальной проблемой. В субботу, 31 января, во всех районах города прекратилось водоснабжение.

Об этом говорится в официальном сообщении ЧАО «АК „Киевводоканал“».

В ведомстве подтвердили, что обезвоживание столицы является прямым следствием проблем в энергетическом секторе.

«В связи с аварией в энергосистеме отсутствует водоснабжение во всех районах города», — сообщили коммунальщики.

Обесточивание объектов водопроводно-канализационного хозяйства сделало невозможным подачу воды в дома киевлян.

Когда восстановят воду

Пока конкретных сроков восстановления водоснабжения не называют, поскольку ситуация зависит от скорости ликвидации аварии в электросетях. Однако службы уже работают над решением проблемы.

«В настоящее время энергетики совместно со специалистами Киевводоканала работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства и вернуть водоснабжение киевлянам», — сказали в водоканале.

Коммунальщики обещают дополнительно информировать о дальнейшем развитии событий.

Что произошло в энергосистеме Украины

Напомним, в субботу, 31 января, в Киеве произошел масштабный энергетический сбой, повлекший полный паралич общественного транспорта. Из-за исчезновения напряжения от внешних источников питания было полностью остановлено движение поездов на всех трех линиях столичного метрополитена, а также работа эскалаторов. Пассажиров вынуждены были выводить со станций пешком, часть платформ оставалась без освещения.

По информации городских властей, аварийные отключения электроэнергии в Киеве и области были введены по команде НЭК «Укрэнерго». Причиной называют критическое падение напряжения в энергосистеме. Станции метро временно перевели на резервное питание и используют исключительно как укрытие.

Проблемы с электроснабжением также привели к перебоям с водой и теплом в разных районах столицы. Специалисты работают в усиленном режиме, однако сроки полного восстановления пока не называются.

Авария имела более широкие последствия: движение поездов временно останавливали и в харьковском метрополитене, а энергетический сбой в Украине вызвал проблемы с электроснабжением в Молдове, где было зафиксировано критическое падение напряжения на высоковольтной линии.