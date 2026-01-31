Блэкаут в Украине: что известно о работе столичной электрички

Электричка / © ТСН

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Киеве кольцевая электричка Kyiv City Express временно задерживалась из-за отключения внешнего питания, сообщают в транспортных службах города.

Об этом сообщали в пресс-службе перевозчика.

Ситуация с энергоснабжением на железной дороге уже стабилизирована. Электроснабжение восстановлено почти во всех регионах, и поезда продолжают движение по своим маршрутам. Отставание от графика является минимальным и будет наверстано.

Реклама

На вокзалах обеспечен свет и отопление, пункты обогрева работают в штатном режиме.

Представители Kyiv City Express сообщают, что движение электрички восстановлено. Ориентировочные задержки составляют 20-30 минут, однако компания максимально работает над тем, чтобы догнать график движения.

В «Укрзализныце» рассказали, что ситуация с энергоснабжением на железной дороге, возникшая из-за отключения внешнего питания, стабилизирована.

«Электроснабжение восстановлено почти во всех регионах — поезда продолжают движение по своим маршрутам. Отставание от графика минимальные и будут наверстаны. На вокзалах есть свет и отопление, пункты обогрева работают в штатном режиме. Kyiv City Express возобновил движение. Ориентировочные задержки — 20-30 минут. Максимально догоняем график», — говорилось в сообщении.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что 31 января в Киеве произошел масштабный сбой в работе общественного транспорта. Полностью остановлено движение поездов на всех трех ветках столичного метрополитена.