- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 246
- Час на прочитання
- 1 хв
Блекаут в Україні: що відомо про роботу столичної електрички
Відключення напруги спричинило тимчасові затримки електричок у столиці
У Києві кільцева електричка Kyiv City Express тимчасово затримувалась через відключення зовнішнього живлення, повідомляють у транспортних службах міста.
Про це повідомляли у пресслужбі перевізника.
Ситуацію з енергопостачанням на залізниці вже стабілізовано. Електропостачання відновлено майже в усіх регіонах, і поїзди продовжують рух за своїми маршрутами. Відставання від графіка є мінімальним і буде надолужене.
На вокзалах забезпечено світло та опалення, пункти обігріву працюють у штатному режимі.
Представники Kyiv City Express повідомляють, що рух електрички відновлено. Орієнтовні затримки складають 20–30 хвилин, однак компанія максимально працює над тим, щоб наздогнати графік руху.
В «Укрзалізниці» розповіли, що ситуацію з енергопостачанням на залізниці, що виникла через відключення зовнішнього живлення, стабілізовано.
«Електропостачання відновлено майже в усіх регіонах — поїзди продовжують рух за своїми маршрутами. Відставання від графіка мінімальні та будуть надолужені. На вокзалах є світло й опалення, пункти обігріву працюють у штатному режимі.Kyiv City Express відновив рух. Орієнтовні затримки — 20–30 хвилин. Максимально наздоганяємо графік», — йшлось у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 31 січня у Києві стався масштабний збій у роботі громадського транспорту. Повністю зупинено рух поїздів на всіх трьох гілках столичного метрополітену.