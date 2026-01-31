ТСН у соціальних мережах

Київ
246
1 хв

Блекаут в Україні: що відомо про роботу столичної електрички

Відключення напруги спричинило тимчасові затримки електричок у столиці

Електричка

Електричка / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві кільцева електричка Kyiv City Express тимчасово затримувалась через відключення зовнішнього живлення, повідомляють у транспортних службах міста.

Про це повідомляли у пресслужбі перевізника.

Ситуацію з енергопостачанням на залізниці вже стабілізовано. Електропостачання відновлено майже в усіх регіонах, і поїзди продовжують рух за своїми маршрутами. Відставання від графіка є мінімальним і буде надолужене.

На вокзалах забезпечено світло та опалення, пункти обігріву працюють у штатному режимі.

Представники Kyiv City Express повідомляють, що рух електрички відновлено. Орієнтовні затримки складають 20–30 хвилин, однак компанія максимально працює над тим, щоб наздогнати графік руху.

В «Укрзалізниці» розповіли, що ситуацію з енергопостачанням на залізниці, що виникла через відключення зовнішнього живлення, стабілізовано.

«Електропостачання відновлено майже в усіх регіонах — поїзди продовжують рух за своїми маршрутами. Відставання від графіка мінімальні та будуть надолужені. На вокзалах є світло й опалення, пункти обігріву працюють у штатному режимі.Kyiv City Express відновив рух. Орієнтовні затримки — 20–30 хвилин. Максимально наздоганяємо графік», — йшлось у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 31 січня у Києві стався масштабний збій у роботі громадського транспорту. Повністю зупинено рух поїздів на всіх трьох гілках столичного метрополітену.

