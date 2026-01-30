ТСН в социальных сетях

Киев
347
1 мин

В Киеве на рабочем месте умер еще один работник теплоэнерго

Причину смерти столичного коммунальщика пока не сообщают.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
"Киевтеплоэнерго"

"Киевтеплоэнерго" / © Прокуратура города Киева

Во время работы на одном из объектов критической инфраструктуры в пятницу, 30 января, умер 66-летний работник «Киевтеплоэнерго». Это уже вторая смерть работника этого предприятия в январе, когда сложилась критическая ситуация с поставками тепла в столице в результате российских ударов по энергетическим объектам Киева.

О смерти коммунальщика сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Причину смерти в сообщении не называют, это должны установить судмедэксперты.

Столичные власти выразили искренние соболезнования семье и коллегам покойного.

Ранее, вечером 14 января, в Оболонском районе Киева погиб работник «Киевтеплоэнерго» во время разгрузки оборудования генератора для обеспечения автономного питания котельных.

Уже тогда в КГГА отметили, что аварийные бригады «Киевтеплоэнерго» работают на пределе человеческих сил.

Напомним, 30 января городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что с утра четверга к системе централизованного отопления удалось подключить еще 125 жилых домов.

