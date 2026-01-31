В Киеве остановилось метро и исчезли вода и отопление: что известно (видео)

Метро Киев / © ТСН

В субботу 31 января в Киеве произошел масштабный сбой в работе общественного транспорта. Полностью остановлено движение поездов на всех трех ветвях столичного метрополитена.

Об этом сообщил корреспондент ТСН.ua Дмитрий Фурдак.

«Пока движение поездов метро приостановлено», — сообщили ТСН.ua в полиции Киевского метрополитена.

По словам пассажиров, остановка произошла внезапно. На станциях частично исчезло освещение, платформы погрузились в темноту. Люди вынуждены самостоятельно подниматься по эскалаторам и лестницам на выход.

Информацию о коллапсе подтвердил военнослужащий 59-й отдельной бригады штаба беспилотных систем Игорь Фесик, который в момент инцидента находился в метро.

«Внезапно выключили электроснабжение, на платформах темно. Не знаю, заполнились ли поезда или нет, но люди поднимаются пешком», — рассказал свидетель происшествия.

Зупинка метро в Києві / © ТСН

В чем причина остановки метро

Как отмечают очевидцы, работники метрополитена из-за громкоговорителей информируют пассажиров о технических причинах остановки. Основная версия, озвученная на станциях, — проблемы с энергоснабжением.

Громадяни покидають вагони метро / © Фото из открытых источников

«Сказали, что недостаточное энергетическое напряжение. И сейчас решается этот вопрос», — добавил военный Фесик.

Как сообщили в КГГА, из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов.

«О возобновлении работы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

Какая ситуация с водой и отоплением в столице

Также корреспонденты сообщают о проблемах водоснабжения в разных районах Киева.

С отоплением ситуация остается неутешительной, по имеющейся информации, наблюдаются проблемы с теплоснабжением в разных районах Киева.

Мэр города Виталий Кличко также сообщил, что в Киеве, как и во многих городах Украины, произошли аварийные отключения электроснабжения.

«Движение метро остановлено из-за низкого напряжения в сети. Подземные станции метрополитена пока могут работать как укрытие (на резервном питании станций)», — сказал он.

Как сообщили в «Киевводоканал», в связи с аварией в энергосистеме отсутствует водоснабжение во всех районах города.

«В настоящее время энергетики совместно со специалистами Киевводоканала работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства и вернуть водоснабжение киевлянам», — говорится в сообщении.

О дальнейшем развитии ситуации и сроках восстановления услуг специалисты будут информировать дополнительно.

Какая ситуация в метро Харькова

По имеющейся информации КП «Харьковский метрополитен», в Харькове также остановились поезда в метро.

«По техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно приостановлено», — сообщили в ведомстве.

Авария зацепила и соседей: сбой в Молдове

Энергетический кризис вышел за пределы Украины. Серьезные проблемы в украинской энергосистеме спровоцировали цепную реакцию, приведшую к перебоям с электроснабжением в соседней Молдове.

Утром субботы, 31 января, на высоковольтной линии 400 кВ «Исакча — Вулканешты — МГРЭС» было зафиксировано критическое падение напряжения. Это привело к аварийному отключению части энергосистемы.

Оператор системы передачи электроэнергии Молдовы, компания Moldelectrica , подтвердил факт инцидента. В настоящее время специалисты работают над исправлением ситуации и стабилизацией сети. По оперативным данным, напряжение в некоторых населённых пунктах уже удалось восстановить.

Напомним, 31 января в Киеве и ряде других городов Украины начали применять аварийные отключения электроэнергии. В столице и Киевской области экстренные ограничения введены по команде «Укрэнерго». В то же время, по состоянию на данный момент графики отключений не действуют в Сумской, Черниговской, Житомирской и Николаевской областях.