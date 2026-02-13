В Киеве вводят экстренные изменения в работе школ и детсадов из-за обстрелов РФ: что нужно знать родителям

Обучение / © www.credits

Реклама

В пяти районах Киева вводится формат «образовательной миграции» — временное объединение школ и садов для сохранения очного обучения. Это решение было принято из-за повреждения объектов критической инфраструктуры в результате российской атаки 12 февраля.

Об этом сообщает Киевский городской совет.

Как отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, после очередного обстрела РФ количество образовательных зданий без теплоснабжения возросло до 315. А это составляет более 30% общего фонда города. Среди них — 163 детских сада и 141 школа. Самая сложная ситуация зафиксирована в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах.

Реклама

Как работает механизм объединения

По словам Валентина Мондриевского, учеников и воспитанников из заведений, где отсутствует тепло, переводят в помещение школ и садов с соответствующими условиями, которые расположены рядом. Дети продолжают обучение со своими учителями и воспитателями.

«Наша задача — сохранить образовательный процесс. Это позволяет обеспечить очный формат в безопасной среде там, где сейчас нет тепло», — отметил чиновник.

В Днепровском районе уже реализовали несколько таких проектов:

Гимназия №11 , оснащенная мобильной котельной, приняла 87 учащихся младших классов школы №103.

Лицей №141 предоставил помещение для воспитанников начальной школы №182.

Детсад №559 временно принял почти 40 детей из сада №44, где сейчас ремонтируют систему отопления.

В городском совете отметили, что в первую очередь проводят такое «перемещение» молодых категорий — воспитанников садов и учащихся начальных классов. Если такой подход докажет свою эффективность, главы районных администраций будут предлагать аналогичные решения для других учреждений, оказавшихся в зоне риска.

Реклама

В городском совете добавили, что в Оболонском, Подольском и Святошинском районах ситуация с теплоснабжением в учебных заведениях остается стабильной. КГГА координирует межрайонное взаимодействие, чтобы минимизировать влияние последствий обстрелов на обучение детей.

Что предшествовало

Ранее в МОН рекомендовали регионам самостоятельно выбирать формат обучения из-за энергокризиса и морозов. Также в министерстве призвали областные администрации адаптировать образовательный процесс к графикам отключений света и погодных аномалий, привлекая к оценке рисков специалистов по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время синоптики предупреждают украинцев о резком ухудшении погоды и гололедице. Пик морозов придется на 16 и 17 февраля.

А в субботу, 14 февраля, погоду определят циклон с центром в районе Днепропетровской области.