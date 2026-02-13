У Києві запроваджують екстрені зміни у роботі шкіл та дитсадків через обстріли РФ: що треба знати батькам

Навчання / © www.credits

У п’яти районах Києва запроваджують формат «освітньої міграції» — тимчасове об’єднання шкіл та садочків для збереження очного навчання. Це рішення ухвалили через пошкодження об’єктів критичної інфраструктури внаслідок російської атаки 12 лютого.

Про це повідомляє Київська міська рада.

Як зауважив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, після чергового обстрілу РФ кількість освітніх будівель без теплопостачання зросла до 315. А це становить понад 30% від загального фонду міста. Серед них — 163 дитячі садки та 141 школа. Найскладніша ситуація зафіксована у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському районах.

Як працює механізм об’єднання

За словами Валентина Мондриївського, учнів та вихованців із закладів, де відсутнє тепло, переводять у приміщення шкіл і садочків з належними умовами, які розташовані поруч. Діти продовжують навчання зі своїми вчителями та вихователями.

«Наше завдання — зберегти освітній процес. Це дозволяє забезпечити очний формат у безпечному середовищі там, де зараз відсутнє тепло», — зазначив посадовець.

У Дніпровському районі вже реалізовали кілька таких проєктів:

Гімназія № 11 , яка оснащена мобільною котельнею, прийняла 87 учнів молодших класів школи № 103.

Ліцей № 141 надав приміщення для вихованців початкової школи № 182.

Дитсадок № 559 тимчасово прийняв майже 40 дітей із садка № 44, де наразі ремонтують систему опалення.

У міській раді зауважили, що у першу чергу проводять таке «переміщення» наймолодших категорій — вихованців садочків та учнів початкових класів. Якщо такий підхід доведе свою ефективність, голови районних адміністрацій пропонуватимуть аналогічні рішення для інших закладів, що опинилися в зоні ризику.

У міській раді додали, що у Оболонському, Подільському та Святошинському районах ситуація з теплопостачанням у закладах освіти залишається стабільною. КМДА координує міжрайонну взаємодію, щоб мінімізувати вплив наслідків обстрілів на навчання дітей.

Що передувало

Раніше у МОН рекомендували регіонам самостійно обирати формат навчання через енергокризу та морози. Також у міністерстві закликали обласні адміністрації адаптувати освітній процес до графіків відключень світла та погодних аномалій, залучаючи до оцінки ризиків фахівців із надзвичайних ситуацій.

Наразі синоптики попереджають українців про різке погіршення погоди та ожеледицю. Пік морозів припаде на 16 та 17 лютого.

А в суботу, 14 лютого, погоду визначатиме циклон із центром у районі Дніпропетровської області.