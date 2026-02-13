В Киеве ожидается I уровень опасности

Киев / © ТСН

В Киеве,и ряде регионов Украины, ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Telegram.

По данным спасателей, в Киеве до конца дня 13 февраля, а также в ночь на 14 февраля и в первой половине дня прогнозируется туман с видимостью 200-500 метров, что соответствует І уровню опасности (желтому).

Кроме столицы, 14 февраля ночью и в первой половине дня туман ожидается в северных, большинстве западных, центральных областях, а также в Харьковской области. Видимость также составит 200-500 м, уровень опасности — желтый.

В ГСЧС предостерегают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также затруднить движение транспорта. Спасатели призывают граждан быть внимательными, осторожными и соблюдать правила безопасности на дорогах.

Напоминаем, ранее мы писали о том, что в Киеве 14 февраля будет тепло, и что в течение дня столбики термометров достигнут 3° тепла.