Киев
134
1 мин

В Киеве продлили каникулы для школьников: названы даты

В столице объявили двухнедельные каникулы для школьников.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Школьники

Школьники / © pexels.com

В Киеве школьники уходят на двухнедельные каникулы, которые начнутся 19 января и завершатся 1 февраля. Такое решение принял Совет обороны города Киева во исполнение соответствующего постановления Кабинета Министров Украины.

Об этом официально сообщил городской голова Киева Виталий Кличко .

Эти каникулы продлят за счет весенних и недели летних каникул. Впрочем, учебный год в школах завершится не позднее 1 июля», — отметил Кличко.

По словам Виталия Кличко, главной задачей городских властей является безопасность учащихся и стабильность образовательного процесса, особенно при нынешних сложных условиях. В то же время город обязан соблюдать правительственные постановления, что и стало основанием для принятия решения на уровне Совета обороны столицы.

Напомним, ранее в КГГА дали разъяснения по продлению каникул в учебных заведениях столицы.

134
