В Киеве продлили каникулы для школьников: названы даты
В столице объявили двухнедельные каникулы для школьников.
В Киеве школьники уходят на двухнедельные каникулы, которые начнутся 19 января и завершатся 1 февраля. Такое решение принял Совет обороны города Киева во исполнение соответствующего постановления Кабинета Министров Украины.
Об этом официально сообщил городской голова Киева Виталий Кличко .
Эти каникулы продлят за счет весенних и недели летних каникул. Впрочем, учебный год в школах завершится не позднее 1 июля», — отметил Кличко.
По словам Виталия Кличко, главной задачей городских властей является безопасность учащихся и стабильность образовательного процесса, особенно при нынешних сложных условиях. В то же время город обязан соблюдать правительственные постановления, что и стало основанием для принятия решения на уровне Совета обороны столицы.
Напомним, ранее в КГГА дали разъяснения по продлению каникул в учебных заведениях столицы.