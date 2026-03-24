В Киеве произошли взрывы

Взрыв. / © Associated Press

Посреди дня, 24 марта, в Киеве прогремели мощные взрывы. Столицу атакуют русские дроны.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и корреспонденты ТСН.

«В Киеве были слышны взрывы», — сообщили наши корреспонденты.

Кроме того, по данным мониторов, было громко и в Киевской области. Военные предупреждают об угрозе БПЛА.

Заметим, в Киеве в 12:35 была объявлена воздушная тревога. Впрочем, в области сирены раздались гораздо раньше. В частности, в Вышгородском районе в 11.02, а в Бориспольском и Броварском в 11.17.

Атака России 24 марта — что известно

Как сообщалось, российские БпЛА продолжают дальше атаковать Украину. В воздушном пространстве страны находится немало дронов. Некоторые из них направляются на запад. В частности, тревога объявлена в Тернопольской области, а также в некоторых районах Ровенщины и Хмельнитчины.

Около 14:00 Воздушные силы сообщили, что новые группы БПЛА заходят на север Черниговщины и Сумщины, на восток Сумщины, на север Херсонщины.