В Киеве произошли взрывы
Российские беспилотники атакуют и столицу и Киевскую область.
Посреди дня, 24 марта, в Киеве прогремели мощные взрывы. Столицу атакуют русские дроны.
Об этом сообщили мониторинговые каналы и корреспонденты ТСН.
«В Киеве были слышны взрывы», — сообщили наши корреспонденты.
Кроме того, по данным мониторов, было громко и в Киевской области. Военные предупреждают об угрозе БПЛА.
Заметим, в Киеве в 12:35 была объявлена воздушная тревога. Впрочем, в области сирены раздались гораздо раньше. В частности, в Вышгородском районе в 11.02, а в Бориспольском и Броварском в 11.17.
Атака России 24 марта — что известно
Как сообщалось, российские БпЛА продолжают дальше атаковать Украину. В воздушном пространстве страны находится немало дронов. Некоторые из них направляются на запад. В частности, тревога объявлена в Тернопольской области, а также в некоторых районах Ровенщины и Хмельнитчины.
Около 14:00 Воздушные силы сообщили, что новые группы БПЛА заходят на север Черниговщины и Сумщины, на восток Сумщины, на север Херсонщины.