Київ
597
У Києві сталися вибухи
Російські безпілотники атакують і столицю, і Київську область.
Посеред дня, 24 березня, у Києві пролунали потужні вибухи. Столицю атакують російські дрони.
Про це повідомили моніторингові канали та кореспонденти ТСН.
«У Києві було чути вибухи», — повідомили наші кореспонденти.
Окрім того, за даними моніторів, гучно було і у Київській області. Військові попереджають про загрозу БпЛА.
Зауважимо, у Києві о 12:35 було оголошено повітряну тривогу. Втім, в області сирени залунали значно раніше. Зокрема, у Вишгородському районі об 11:02, а в Бориспільському і Броварському об 11:17.
Як повідомлялося, російські БпЛА продовжують далі атакувати Україну. У повітряному просторі країни перебуває чимало дронів. Деякі з них прямують на захід. Зокрема, наразі тривога оголошена у Тернопільській області, а також у деяких районах Рівненщини і Хмельниччини.
Близько 14:00 Повітряні сили повідомили, що нові групи БпЛА заходять на північ Чернігівщини та Сумщини, схід Сумщини, північ Херсонщини.