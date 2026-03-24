У Києві сталися вибухи

Вибух. / © Associated Press

Посеред дня, 24 березня, у Києві пролунали потужні вибухи. Столицю атакують російські дрони.

Про це повідомили моніторингові канали та кореспонденти ТСН.

«У Києві було чути вибухи», — повідомили наші кореспонденти.

Окрім того, за даними моніторів, гучно було і у Київській області. Військові попереджають про загрозу БпЛА.

Зауважимо, у Києві о 12:35 було оголошено повітряну тривогу. Втім, в області сирени залунали значно раніше. Зокрема, у Вишгородському районі об 11:02, а в Бориспільському і Броварському об 11:17.

Як повідомлялося, російські БпЛА продовжують далі атакувати Україну. У повітряному просторі країни перебуває чимало дронів. Деякі з них прямують на захід. Зокрема, наразі тривога оголошена у Тернопільській області, а також у деяких районах Рівненщини і Хмельниччини.

Близько 14:00 Повітряні сили повідомили, що нові групи БпЛА заходять на північ Чернігівщини та Сумщини, схід Сумщини, північ Херсонщини.