ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Київ

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
597
Час на прочитання
1 хв

У Києві сталися вибухи

Російські безпілотники атакують і столицю, і Київську область.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибух. / © Associated Press

Посеред дня, 24 березня, у Києві пролунали потужні вибухи. Столицю атакують російські дрони.

Про це повідомили моніторингові канали та кореспонденти ТСН.

«У Києві було чути вибухи», — повідомили наші кореспонденти.

Окрім того, за даними моніторів, гучно було і у Київській області. Військові попереджають про загрозу БпЛА.

Зауважимо, у Києві о 12:35 було оголошено повітряну тривогу. Втім, в області сирени залунали значно раніше. Зокрема, у Вишгородському районі об 11:02, а в Бориспільському і Броварському об 11:17.

Як повідомлялося, російські БпЛА продовжують далі атакувати Україну. У повітряному просторі країни перебуває чимало дронів. Деякі з них прямують на захід. Зокрема, наразі тривога оголошена у Тернопільській області, а також у деяких районах Рівненщини і Хмельниччини.

Близько 14:00 Повітряні сили повідомили, що нові групи БпЛА заходять на північ Чернігівщини та Сумщини, схід Сумщини, північ Херсонщини.

Дата публікації
Кількість переглядів
597
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie