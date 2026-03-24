Российские БпЛА атакуют Украину: где существует угроза (карта)

Воздушная тревога. / © Associated Press

Во вторник днем, 24 марта, в ряде областей, а также в Киеве, была объявлена воздушная тревога. Есть угроза российских БпЛА. Дроны летят в направлении запада страны.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

«В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян направляться к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги», — подчеркивают местные власти.

Атака на Киев

В свою очередь, Воздушные силы ВСУ уточнили, что беспилотники заходят в направлении Киева с севера. По данным мониторов, дроны летят по четырем направлениям. Несколько десятков БПЛА двигаются в направлении столицы.

Заметим, что после 11:00 стало известно, что россияне запустили около 200 «Шахедов». Сотни дронов окружали Киев с разных сторон. В Киевской области подняли ПВО, что работала по БпЛА. В частности, в Вышгородском районе с 11:02 объявлена тревога.

Дневная атака БпЛА

Воздушные силы подчеркнули, что атака российских ударных беспилотников продолжается. Большое количество БПЛА фиксируют на Сумщине, севере Черниговщины, севере Полтавщины, севере Херсонщины, юге и востоке Николаевщины.

Карта тревог на 13:07 вторника, 24 марта.

Напомним, ночью россияне атаковали Украину баллистикой, крылатыми ракетами и дронами. По данным ПС, враг запустил 426 средств воздушного приступа. Силы ПВО уничтожили 25 ракет и 365 БпЛА разных типов. Зафиксировано попадание шести ракет и 27 дронов на 22 локациях.

