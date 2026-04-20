В Киеве объявили воздушную тревогу: что известно

В Киеве ночью 20 апреля была объявлена воздушная тревога.

Сигнал опасности раздался из-за угрозы применения врагом средств воздушного нападения, в частности беспилотников. Жители города призывают немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до отбоя.

Информация о характере опасности уточняется. Официальные источники призывают не игнорировать сигналы тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, что ранее произошла атака дронов на Николаев : повреждены дома, авто и трамвайные пути.

В Николаеве в результате атаки российского дрона-камикадзе типа Shahed зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры, однако обошлось без пострадавших.