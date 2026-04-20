У Києві оголосили повітряну тривогу: що відомо
У Києві вночі 20 квітня оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударів.
Сигнал небезпеки пролунав через загрозу застосування ворогом засобів повітряного нападу, зокрема, безпілотників. Жителів міста закликають негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до відбою.
Інформація щодо характеру загрози уточнюється. Офіційні джерела закликають не ігнорувати сигнали тривоги та дотримуватися правил безпеки.
Слідкуйте за оновленнями — деталі з’являться згодом.
Нагадаємо, що раніше відбулася атака дронів на Миколаїв: пошкоджено будинки, авто та трамвайні колії.
У Миколаєві внаслідок атаки російського дрона-камікадзе типу Shahed зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури, однак обійшлося без постраждалих.