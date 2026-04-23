- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве назовут проезд в честь Андрея Парубия: что известно
В Киеве проезд возле Верховной Рады назовут в честь Андрея Парубия.
В Печерском районе Киева появится проезд имени Андрея Парубия.
Это решение единогласно поддержали 70 депутатов Киевсовета 23 апреля.
Речь идет о проезде, расположенном непосредственно вблизи здания парламента — между Мариинским парком и жилым домом по адресу улица Михаила Грушевского, 9.
Решение городских властей стало ответом на запрос общества относительно увековечивания памяти погибшего политика.
Убийство Андрея Парубия — последние новости
Напомним, 30 августа во Львове был застрелен бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Нападавший произвел восемь выстрелов.
Подозреваемый был задержан в ночь на 1 сентября в Хмельницкой области.
Следствие установило, что подозреваемый в убийстве действовал в пользу российских спецслужб.
Позже подозреваемый признался, что сам связался с представителями РФ и предложил им свою помощь.
Следующее судебное заседание по делу об убийстве Андрея Парубия назначено на 15:00 27 апреля.