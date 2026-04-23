В Киеве назовут проезд в честь Андрея Парубия: что известно

В Печерском районе Киева появится проезд имени Андрея Парубия.

Это решение единогласно поддержали 70 депутатов Киевсовета 23 апреля.

Речь идет о проезде, расположенном непосредственно вблизи здания парламента — между Мариинским парком и жилым домом по адресу улица Михаила Грушевского, 9.

Решение городских властей стало ответом на запрос общества относительно увековечивания памяти погибшего политика.

Напомним, 30 августа во Львове был застрелен бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Нападавший произвел восемь выстрелов.

Подозреваемый был задержан в ночь на 1 сентября в Хмельницкой области.

Следствие установило, что подозреваемый в убийстве действовал в пользу российских спецслужб.

Позже подозреваемый признался, что сам связался с представителями РФ и предложил им свою помощь.

Следующее судебное заседание по делу об убийстве Андрея Парубия назначено на 15:00 27 апреля.