У Києві назвуть проїзд на честь Андрія Парубія: що відомо

Андрій Парубій / © УНІАН

У Печерському районі Києва з’явиться проїзд імені Андрія Парубія.

Це рішення одностайно підтримали 70 депутатів Київради 23 квітня.

Йдеться про проїзд, що розташований безпосередньо поблизу будівлі парламенту — між Маріїнським парком та житловим будинком за адресою вулиця Михайла Грушевського, 9.

Рішення міської влади стало відповіддю на запит суспільства щодо вшанування пам’яті загиблого політика.

Вбивство Андрія Парубія — останні новини

Нагадаємо, 30 серпня у Львові був застрелений колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій. Нападник здійснив вісім пострілів.

Підозрюваного затримали в ніч проти 1 вересня у Хмельницькій області.

Слідство встановило, що підозрюваний у вбивстві діяв на користь російських спецслужб.

Згодом підозрюваний зізнався, що сам зв’язався з представниками РФ та запропонував їм свою допомогу.

Додамо, що наступне судове засідання у справі про вбивство Андрія Парубія призначене на 15:00 27 квітня.