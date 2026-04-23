Лаунж от Mastercard на Южном железнодорожном вокзале в Киеве продолжает принимать тысячи посетителей ежемесячно

Лаунж от Mastercard площадью 400 кв. м рассчитан на 90 посадочных мест и предлагает зоны для работы и отдыха, питания, детской зоны, хранения вещей и других удобств. Пространство расположено на втором этаже вокзала – добраться можно по лестнице, эскалатору или лифту. Лаунж обустроен для безбарьерного доступа маломобильных групп и людей с инвалидностью, а также дружественных с домашними животными. Для удобства пассажиров на вокзале установлена обновленная навигация с большими указателями и подсказками в лифтах, что помогает добраться до лаунжа быстро и удобно.

Лаунж предлагает посетителям бесплатные кофе, чай и воду. Также действует расширенное предложение от Milk Bar: по-прежнему каждый гость имеет возможность заказать одно бесплатное блюдо, а кроме того появилась возможность дополнительно купить еду с собой.

Доступ к лаунжу является бесплатным для держателей карт World Elite Mastercard® , World Black Edition Mastercard® , Business Mastercard® и Corporate Mastercard® при подключении сервиса банком.

Mastercard Lounge ONE: Kyiv

Для работы и отдыха. В лаунже доступен высокоскоростной Wi-Fi и 21 розетка для зарядки ноутбуков, телефонов и других устройств. Пространство оснащено удобными местами для работы и отдыха.

Для деловых встреч предусмотрена переговорная комната - ее можно забронировать заранее за предварительную оплату, а если она свободна на момент посещения лаунжа - воспользоваться без бронирования.

Для семей с детьми. В лаунже обустроена детская зона, где самые маленькие гости могут интересно и творчески провести время. Раскраски и другие материалы для детей доступны на ресепшне. Дети до 7 лет посещают лаунж бесплатно в сопровождении держателя карты.

Дополнительные услуги: душевая кабина, укомплектованная полотенцами и гигиеническим набором, а также сервис безопасного хранения вещей.

Войти в лаунж можно предъявив соответствующую карту Mastercard на входе. Доступ к лаунжу предоставляется индивидуально при наличии билета на поезд в день посещения. Гости получают доступ ко всем зонам и сервисам в течение стандартного времени пребывания – 1,5 часа, с возможностью продления за дополнительную плату. Пространство работает круглосуточно без выходных, во время воздушной тревоги лаунж закрывается из соображений безопасности.

Lounge ONE: Kyiv дополняет список возможностей для путешественников от Mastercard на Укрзализныце. Сервис Мит&Грит (Meet&Greet) от Mastercard обеспечивает помощь с чемоданами, быстрое прохождение контроля безопасности на вокзале и сопровождение в вагон. Сервис работает как на отправку, так и на прибытие. Забронировать сервис Мит&Грит можно в приложении Mastercard Travel Experiences или на вебсайте .

В партнерстве с Укрзализныцей компания Mastercard реализовала ряд сервисов для комфорта путешественников. В частности, в 2022 году Mastercard и Укрзализныця запустили мобильное приложение, которое стало важным шагом в упрощении процесса покупки билетов для миллионов пассажиров. Сегодня приложение насчитывает более 6 млн пользователей и более 55 млн проданных билетов. Применение также адаптировано для людей с нарушениями зрения. Недавно он получил международную награду в Transport Ticketing Awards в Лондоне.