- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 265
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и области ДТЭК обновил графики отключений света: что известно
Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Энергокомпания ДТЭК обнародовала обновленные графики стабилизационных отключений электроэнергии для Киева и Киевской области на пятницу, 19 декабря.
Об этом ДТЭК сообщил в своем Telegram-канале.
Ограничения будут применяться за очередями в течение суток.
В компании отмечают, что в случае изменения графиков потребителей будут оперативно информировать через официальный телеграмм-канал.
Киев: обновленные графики отключений на 19 декабря
Киевская область: обновленные графики отключений на 19 декабря
Ранее в компании «Укрэнерго» сообщили, что причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В компании добавили, что ситуация в энергосистеме динамична и может измениться в зависимости от оперативного состояния. Точное время и продолжительность отключений по конкретным адресам следует проверять на официальных ресурсах местных облэнерго.