В Киеве и области ДТЭК обновил графики отключений света: что известно

ДТЭК обновил графики отключения света

Энергокомпания ДТЭК обнародовала обновленные графики стабилизационных отключений электроэнергии для Киева и Киевской области на пятницу, 19 декабря.

Об этом ДТЭК сообщил в своем Telegram-канале.

Ограничения будут применяться за очередями в течение суток.

В компании отмечают, что в случае изменения графиков потребителей будут оперативно информировать через официальный телеграмм-канал.

Киев: обновленные графики отключений на 19 декабря

Обновлены графики отключений для Киева / © ДТЕК

Киевская область: обновленные графики отключений на 19 декабря

Обновлены графики отключений для Киевщины / © ДТЕК

Ранее в компании «Укрэнерго» сообщили, что причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В компании добавили, что ситуация в энергосистеме динамична и может измениться в зависимости от оперативного состояния. Точное время и продолжительность отключений по конкретным адресам следует проверять на официальных ресурсах местных облэнерго.