У Києві та області ДТЕК оновив графіки відключень світла: що відомо

ДТЕК оновив графіки відключення світла

Енергокомпанія ДТЕК оприлюднила оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії для Києва та Київської області на п’ятницю, 19 грудня.

Про це ДТЕК повідомив у своєму Telegram-каналі.

Обмеження застосовуватимуться за чергами упродовж доби.

У компанії зазначають, що у разі змін графіків споживачів оперативно інформуватимуть через офіційний телеграм-канал.

Київ: оновлені графіки відключень на 19 грудня

Оновлені графіки відключень для Києва / © ДТЕК

Київська область: оновлені графіки відключень на 19 грудня

Оновлені графіки відключень для Київщини / © ДТЕК

Раніше в компанії «Укренерго» повідомили, що причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У компанії додали, що ситуація в енергосистемі динамічна і може змінитися залежно від оперативного стану. Точний час та тривалість відключень за конкретними адресами слід перевіряти на офіційних ресурсах місцевих обленерго.