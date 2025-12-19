- Дата публікації
Київ
- Київ
У Києві та області ДТЕК оновив графіки відключень світла: що відомо
Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Енергокомпанія ДТЕК оприлюднила оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії для Києва та Київської області на п’ятницю, 19 грудня.
Про це ДТЕК повідомив у своєму Telegram-каналі.
Обмеження застосовуватимуться за чергами упродовж доби.
У компанії зазначають, що у разі змін графіків споживачів оперативно інформуватимуть через офіційний телеграм-канал.
Київ: оновлені графіки відключень на 19 грудня
Київська область: оновлені графіки відключень на 19 грудня
Раніше в компанії «Укренерго» повідомили, що причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
У компанії додали, що ситуація в енергосистемі динамічна і може змінитися залежно від оперативного стану. Точний час та тривалість відключень за конкретними адресами слід перевіряти на офіційних ресурсах місцевих обленерго.