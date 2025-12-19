ТСН у соціальних мережах

Київ
330
1 хв

У Києві та області ДТЕК оновив графіки відключень світла: що відомо

Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Світлана Несчетна
ДТЕК оновив графіки відключення світла

Енергокомпанія ДТЕК оприлюднила оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії для Києва та Київської області на п’ятницю, 19 грудня.

Про це ДТЕК повідомив у своєму Telegram-каналі.

Обмеження застосовуватимуться за чергами упродовж доби.

У компанії зазначають, що у разі змін графіків споживачів оперативно інформуватимуть через офіційний телеграм-канал.

Київ: оновлені графіки відключень на 19 грудня

Оновлені графіки відключень для Києва / © ДТЕК

Київська область: оновлені графіки відключень на 19 грудня

Оновлені графіки відключень для Київщини / © ДТЕК

Раніше в компанії «Укренерго» повідомили, що причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У компанії додали, що ситуація в енергосистемі динамічна і може змінитися залежно від оперативного стану. Точний час та тривалість відключень за конкретними адресами слід перевіряти на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

