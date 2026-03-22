В Киеве дымится мост Патона: что произошло

Спаривает мост Патона

В Киеве на аварийном мосту Патона произошло очередное ЧП. Из-под конструкции моста по бедрам поднимается пар.

Кадры публикуют в Сети.

Парує міст Патона

Утечка наблюдается в части моста ближе к левому берегу. В то же время автомобили продолжают движение по переправе.

Ранее уже были случаи, когда на мосту прорывало коммуникации по теплоснабжению и кипяток выливался в Днепр.

В «Киевтеплоэнерго» ТСН.ua подтвердили, что на мосту Патона произошел порыв.

Повреждение теплосети локализовано

Как сообщили в «Киевтеплоэнерго», сегодня в 07:30 под мостом Патона обнаружено повреждение теплосети. Фиксировался пар, вызванный истечением теплоносителя. Специалисты оперативно локализовали место утечки.

«В настоящее время начата подготовка к проведению ремонтных работ. Из-за особенностей прокладки теплосети непосредственно под мостовой конструкцией ремонт будут выполнять верхолазы со специальным допуском к высотным работам», — говорится в сообщении.

Жителей жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки определены, что на время проведения работ будет временно приостановлено теплоснабжение. После ремонта отопление будет восстановлено.

Ранее мы писали, что мост Патона в Киеве находится в аварийном состоянии из-за многолетнего износа и коррозии конструкций. Обследование фиксируют серьезные повреждения металла, местами вплоть до потери прочности элементов. Эксперты считают, что мгновенного обвала не ожидается, но риски безопасности остаются. Единственным долгосрочным решением называют полную реконструкцию, поскольку текущие ремонты только временные.