Часть жителей Киева и области обесточена: в чем причина
Сегодня, 22 марта, произошла авария на одном из объектов, ранее существенно поврежденных обстрелами.
Часть жителей Киева и Киевской области временно без света. Произошла авария на оборудовании.
Об этом сообщает ДТЭК .
В результате аварии часть жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы временно осталась без света. Также без электричества находятся некоторые дома в Броварском районе Киевщины.
«Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее справиться с последствиями аварии. Спасибо за терпение и поддержку!», — отметили в ДТЭК.
Как мы писали, на левом берегу Киева зафиксированы перебои с электроснабжением и водой – часть районов внезапно осталась без света. Жители Днепровского района сообщают о массовом отключении электроэнергии и темноте в домах, также работают генераторы. В КГГА и энергетических службах отмечают, что специалисты уже работают над ликвидацией аварии и восстановлением электроснабжения.
Ранее говорилось, что тысячи жителей Славутича в Киевской области остались без электроснабжения. Причиной стала чкерговая атака РФ. В общей сложности без света почти 21 000 потребителей. Энергетики работают, чтобы оперативно восстановить питание.