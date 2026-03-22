Часть жителей Киева и области обесточена: в чем причина

Энергетика

Часть жителей Киева и Киевской области временно без света. Произошла авария на оборудовании.

Об этом сообщает ДТЭК .

В результате аварии часть жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы временно осталась без света. Также без электричества находятся некоторые дома в Броварском районе Киевщины.

«Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее справиться с последствиями аварии. Спасибо за терпение и поддержку!», — отметили в ДТЭК.

Как мы писали, на левом берегу Киева зафиксированы перебои с электроснабжением и водой – часть районов внезапно осталась без света. Жители Днепровского района сообщают о массовом отключении электроэнергии и темноте в домах, также работают генераторы. В КГГА и энергетических службах отмечают, что специалисты уже работают над ликвидацией аварии и восстановлением электроснабжения.

Ранее говорилось, что тысячи жителей Славутича в Киевской области остались без электроснабжения. Причиной стала чкерговая атака РФ. В общей сложности без света почти 21 000 потребителей. Энергетики работают, чтобы оперативно восстановить питание.