У Києві парує міст Патона: що сталося

Парує міст Патона

У Києві на аварійному мосту Патона сталася чергова надзвичайна пригода. З-під конструкції мосту клубами підіймається пара.

Кадри публікують у Мережі.

Витік спостерігається у частині мосту ближче до лівого берега. Водночас автомобілі продовжують рух переправою.

Раніше вже траплялися випадки, коли на мосту проривало комунікації з теплопостачання і окріп виливався в Дніпро.

В «Київтеплоенерго» ТСН.ua підтвердили, що на мосту Патона стався порив.

Пошкодження тепломережі локалізовано

Як повідрмили у «Київтеплоенерго», сьогодні о 07:30 під мостом Патона виявлено пошкодження тепломережі. Фіксувалася пара, спричинена витіканням теплоносія. Фахівці оперативно локалізували місце витоку.

«Наразі розпочато підготовку до проведення ремонтних робіт. Через особливості прокладання тепломережі безпосередньо під мостовою конструкцією, ремонт виконуватимуть верхолази із спеціальним допуском до висотних робіт», — йдеться у повідомленні.

Мешканців житлових будинків у мікрорайонах Русанівка та Березняки опеередили, що на час проведення робіт буде тимчасово призупинено теплопостачання. Після завершення ремонту опалення буде відновлено.

Раніше ми писали, що міст Патона в Києві перебуває в аварійному стані через багаторічне зношення та корозію конструкцій. Обстеження фіксують серйозні пошкодження металу, місцями аж до втрати міцності елементів. Експерти вважають, що миттєвого обвалу не очікується, але ризики для безпеки залишаються. Єдиним довгостроковим рішенням називають повну реконструкцію, оскільки поточні ремонти лише тимчасові.