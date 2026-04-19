Теракт в Киеве: касательно действий полиции открыли производство

Кравченко / © Офис Генерального прокурора

После теракта в Киеве 18 апреля возбуждено уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции. Им будет дана правовая оценка.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Правовая квалификация уголовного преступления: ч. 3 ст. 367 УК Украины (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

«Все действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в частности, эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным прекращением действий нападающего, получат надлежащую правовую оценку», — отметил он.

Украинцам обещают объективное и беспристрастное расследование.

«Общество получит ответы, а виновные — законное наказание. Справедливость будет обеспечена», — уверяет генпрокурор.

Кравченко выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Теракт в Киеве — коротко

В субботу, 19 апреля, в Киеве произошел жуткий теракт — мужчина расстрелял шесть человек. Еще более 10 ранены. В Сети активно обсуждают видео, на котором после первых выстрелов двое полицейских покинули место происшествия. Они фактически оставили гражданских, среди которых был ребенок, в опасности. Впоследствии нападавшего ликвидировали бойцы КОРД во время штурма.

Нацполиция проведет служебное расследование действий правоохранителей во время инцидента. Результаты проверки и соответствующие решения обещают обнародовать в сжатые сроки.

Кличко поинцерфмировал, что в больницах находятся восемь человек после теракта в Киеве.

После кровавого инцидента в Сети вспыхнула дискуссия о праве на владение оружием для гражданских граждан. Общество разделилось на два «лагеря»: одни считают, что люди должны получить право на самозащиту, другие же предостерегают из-за возможных негативных последствий.