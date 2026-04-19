Теракт у Києві: щодо дій поліції відкрили провадження

Після теракту у Києві 18 квітня розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції. Їм буде надана правова оцінка.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

«Усі дії правоохоронців у момент критичної загрози життю громадян, зокрема епізод із залишенням у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника, отримають належну правову оцінку», — зазначив він.

Українцям обіцяють об’єктивне та неупереджене розслідування.

«Суспільство отримає відповіді, а винні особи — законне покарання. Справедливість буде забезпечена», — запевняє генпрокурор.

Кравченко висловивс щирі співчуття родинам загиблих і побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

Теракт у Києві — коротко

У суботу, 19 квітня, у Києві стався моторошний теракт — чоловік розстріляв шестеро людей. Ще понад 10 — поранені. У Мережі активно обговорюють відео, на якому після перших пострілів двоє поліцейських залишили місце події. Вони фактивно залишили цивільних, серед яких була дитина, у небезпеці. Згодом нападника ліквідували бійці КОРД під час штурму.

Нацполіція проведе службове розслідування щодо дій правоохоронців під час інциденту. Результати перевірки та відповідні рішення обіцяють оприлюднити у стислі терміни.

Кличко поінформував, що у лікарнях перебувають восьмеро осіб після теракту у Києві.

Після кривавого інциденту у Мережі спалахнула дискусія щодо права на володіння зброєю для цивільних громадян. Суспільство розділилося на два “табори”: одні вважають, що люди мають отримати право на самозахист, інші ж застерігають через можливі негативні наслідки.