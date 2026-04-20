ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
49
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака дронов на Киевщину: есть пострадавший и поврежденные дома

Российские дроны снова атакуют Киевщину ночью 20 апреля — в Броварском районе ранены, повреждены частные дома.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 20 апреля российские оккупанты снова атакуют Киевскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказались мирные жители и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник в соцсетях.

В Броварском районе в результате вражеской атаки пострадал мужчина 1974 года рождения. Его госпитализировали в местную больницу, медики оказывают необходимую помощь.

Кроме того, зафиксированы повреждения двух частных жилых домов.

Пока атака продолжается. Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях или других безопасных местах.

Напомним, что ранее произошла атака дронов на Николаев: повреждены дома, авто и трамвайные пути.

В Николаеве в результате атаки российского дрона-камикадзе типа Shahed зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры, однако обошлось без пострадавших.

Дата публикации
Количество просмотров
49
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie