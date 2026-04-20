Ночная атака дронов на Киевщину: есть пострадавший и поврежденные дома
Российские дроны снова атакуют Киевщину ночью 20 апреля — в Броварском районе ранены, повреждены частные дома.
В ночь на 20 апреля российские оккупанты снова атакуют Киевскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказались мирные жители и гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник в соцсетях.
В Броварском районе в результате вражеской атаки пострадал мужчина 1974 года рождения. Его госпитализировали в местную больницу, медики оказывают необходимую помощь.
Кроме того, зафиксированы повреждения двух частных жилых домов.
Пока атака продолжается. Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях или других безопасных местах.
Напомним, что ранее произошла атака дронов на Николаев: повреждены дома, авто и трамвайные пути.
В Николаеве в результате атаки российского дрона-камикадзе типа Shahed зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры, однако обошлось без пострадавших.