Ночная атака дронов на Киевщину: есть пострадавший и поврежденные дома

В ночь на 20 апреля российские оккупанты снова атакуют Киевскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказались мирные жители и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник в соцсетях.

В Броварском районе в результате вражеской атаки пострадал мужчина 1974 года рождения. Его госпитализировали в местную больницу, медики оказывают необходимую помощь.

Кроме того, зафиксированы повреждения двух частных жилых домов.

Пока атака продолжается. Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях или других безопасных местах.

