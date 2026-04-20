Нічна атака дронів на Київщину: є постраждалий і пошкоджені будинки

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 20 квітня російські окупанти знову атакують Київську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилися мирні жителі та цивільна інфраструктура.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник у соцмережах

У Броварському районі внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік 1974 року народження. Його госпіталізували до місцевої лікарні, медики надають усю необхідну допомогу.

Крім того, зафіксовано пошкодження двох приватних житлових будинків.

Наразі атака триває. Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.

Нагадаємо, що раніше відбулася атака дронів на Миколаїв: пошкоджено будинки, авто та трамвайні колії.

У Миколаєві внаслідок атаки російського дрона-камікадзе типу Shahed зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури, однак обійшлося без постраждалих.