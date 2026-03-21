Киев
485
1 мин

На Киев надвигается непогода: синоптики предупредили об опасности

Киев накрывает туман: синоптики предупреждают об опасности.

Анастасия Павленко
Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта на дорогах / © Pixabay

Синоптики предупредили об существенном ухудшении погодных условий в Киеве сегодня, 21 марта. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории города Киева! В ближайшее время с содержанием туман, видимость 200-500 метров», — говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Погода в Украине на выходных

В выходные в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. По данным синоптиков, в южной части на выходных на западе страны будет ощущаться влияние области пониженного давления, что обусловит местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Ранее синоптики предупреждали о похолодании, однако с 23 марта будет значительно теплее.

