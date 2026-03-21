На Київ насувається негода: синоптики попередили про небезпеку
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку.
Синоптики попередили про суттєве погіршення погодних умов у Києві сьогодні, 21 березня. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території міста Києва! У найближчу годину з утриманням туман, видимість 200-500 метрів», — йдеться в повідомленні.
Синоптики додали, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.
Погода в Україні вихідними
Протягом вихідних в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ. За даними синоптиків, у південній частині у вихідні на заході країни відчуватиметься вплив області зниженого тиску, що зумовить місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом.
Раніше синоптики попереджали про похолодання, однак від 23 березня буде значно тепліше.