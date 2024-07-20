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РФ вдарила "Шахедами" по Києву: в столиці попадали уламки дронів

РФ вдарила "Шахедами" по Києву: в столиці попадали уламки дронів

Київ. / Фото: Associated Press

Наразі інформації про потерпілих немає.

Вночі проти 20 липня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. В Солом'янському районі сталися падіння уламків збитих дронів.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації. 

"Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки БпЛА на Київ в Солом'янському районі столиці попередньо зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрона", - повідомив керівник КМВА Сергій Попко.

За його словами, станом на 06:00 даних щодо руйнувань чи потерпілих немає.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Один з ворожих безпілотників був знищений ППО.

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