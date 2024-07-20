РФ вдарила "Шахедами" по Києву: в столиці попадали уламки дронів

Наразі інформації про потерпілих немає.
Вночі проти 20 липня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. В Солом'янському районі сталися падіння уламків збитих дронів.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.
"Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки БпЛА на Київ в Солом'янському районі столиці попередньо зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрона", - повідомив керівник КМВА Сергій Попко.
За його словами, станом на 06:00 даних щодо руйнувань чи потерпілих немає.
Як повідомлялося, цієї ночі РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Один з ворожих безпілотників був знищений ППО.
Читайте також:
- Знакова подія: у ЗСУ повідомили про успішне "приземлення" російської ракети
- Не вихід на кордони: в Зеленського повідомили, що буде програшем Росії у війні
- Удари ракетами Storm Shadow по території РФ: в Британії зробили нову заяву