Ймовірний підрив Київської ГЕС Росією: чи затопить столицю за такого розвитку подій

Гідролог та географ Віктор Вишневський розповів про міфи про можливе затоплення Києва у разі підриву дамб Київської та Канівської ГЕС.

Росіяни думають, якщо їм вдасться підірвати дамби Київської і Канівської ГЕС, то столицю затопить, але це не так.

Таку думку висловив гідролог та географ Віктор Вишневський в ефірі Українського радіо.

"Не може Київ бути затоплений хоча б тому, що переважна частина його території – на висотах 140-150 метрів, а Київське водосховище має позначки в 103 метри. Тож це нереально, адже не може те, що є внизу, наприклад, океан, затопити щось на висоті, той же Тибет", - пояснив експерт.

Окрім того, він зазначив, що Київське водосховище має таку ж площу як сам Київ, це приблизно 900 квадратних кілометрів. Тому, навіть якщо допустити прорив такого об'єму води, його все одно забракне для затоплення.

"Звичайно, вода рухатиметься вниз і розрахунки можливого затоплення виконувалися, але теж у теоретичному аспекті, коли, приміром, замість гідровузла утвориться отвір завширшки, наприклад, у 100 або 200, 300 метрів. Якщо раптом утворюється отвір у 100 метрів, то, за розрахунками, Київ фактично не затоплюється, за винятком невеликої території, яка тяжіє до самого Дніпра. Зокрема, йдеться про Нижні сади", - додав Вишневський.

Також гідролог вказав, що Київська ГЕС достатньо міцна, її турбіни розташовані не у відкритому приміщенні, а глибоко під землею. І навіть ракетним ударом їх фактично неможливо зруйнувати.

Що стосується Канівської ГЕС, то експерт розповів, що вона на 8 років новіша, ніж Київська і навіть трохи потужніша. За його словами, на Канівській ГЕС встановлено 24 гідроагрегати, в той час, як на Київській – 20.

Нагадаємо, 12 липня у РФ заявили, що начебто “Київ готує удари” по греблі Київської ГЕС та Канівському водосховищу, та назвали це "провокацією" проти Росії. Минулого разу після подібної заяви РФ зруйнувала Каховську ГЕС.

Теракт, наслідки якого досі невідомі до кінця! Рік від підриву Каховської ГЕС!

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