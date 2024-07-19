Ймовірний підрив Київської ГЕС Росією: чи затопить столицю за такого розвитку подій

Гідролог та географ Віктор Вишневський розповів про міфи про можливе затоплення Києва у разі підриву дамб Київської та Канівської ГЕС.
Росіяни думають, якщо їм вдасться підірвати дамби Київської і Канівської ГЕС, то столицю затопить, але це не так.
Таку думку висловив гідролог та географ Віктор Вишневський в ефірі Українського радіо.
"Не може Київ бути затоплений хоча б тому, що переважна частина його території – на висотах 140-150 метрів, а Київське водосховище має позначки в 103 метри. Тож це нереально, адже не може те, що є внизу, наприклад, океан, затопити щось на висоті, той же Тибет", - пояснив експерт.
Окрім того, він зазначив, що Київське водосховище має таку ж площу як сам Київ, це приблизно 900 квадратних кілометрів. Тому, навіть якщо допустити прорив такого об'єму води, його все одно забракне для затоплення.
"Звичайно, вода рухатиметься вниз і розрахунки можливого затоплення виконувалися, але теж у теоретичному аспекті, коли, приміром, замість гідровузла утвориться отвір завширшки, наприклад, у 100 або 200, 300 метрів. Якщо раптом утворюється отвір у 100 метрів, то, за розрахунками, Київ фактично не затоплюється, за винятком невеликої території, яка тяжіє до самого Дніпра. Зокрема, йдеться про Нижні сади", - додав Вишневський.
Також гідролог вказав, що Київська ГЕС достатньо міцна, її турбіни розташовані не у відкритому приміщенні, а глибоко під землею. І навіть ракетним ударом їх фактично неможливо зруйнувати.
Що стосується Канівської ГЕС, то експерт розповів, що вона на 8 років новіша, ніж Київська і навіть трохи потужніша. За його словами, на Канівській ГЕС встановлено 24 гідроагрегати, в той час, як на Київській – 20.
Нагадаємо, 12 липня у РФ заявили, що начебто “Київ готує удари” по греблі Київської ГЕС та Канівському водосховищу, та назвали це "провокацією" проти Росії. Минулого разу після подібної заяви РФ зруйнувала Каховську ГЕС.
Читайте також: