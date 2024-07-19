На Київщині жінка підпалила себе перед будівлею суду: з'явилося моторошне відео

У місті Рокитне, що у Білоцерківському районі Київщини, стався моторошний інцидент. Жінка вчинила спробу самоспалення перед будівлею суду.

Про це повідомила пресслужба ГУНП у Київській області.

Працівники судової охорони помітили біля приміщення суду громадянку, яка обливала себе займистою речовиною.

"Працівники судової охорони помітили біля приміщення суду громадянку, яка обливала себе займистою речовиною. Охоронці намагалися зупинити її, але жінка підпалила себе. Один із працівників вогнегасником одразу почав гасити", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що жінка та її чоловік перебували у судовому процесі щодо визначення прав на спільну дитину.

Жінку з опіками близько 70% тіла госпіталізували. Слідчі розпочали розслідування за ч. 1 ст. 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства).

Нагадаємо, на Кіровоградщині 10-річний хлопчик облив себе бензином і підпалив. Загасити його снігом і холодною водою намагалися найменші братики і сестричка, однак дитина сильно обгоріла.

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