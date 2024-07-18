На Київщині жінка підпалила себе перед будівлею суду: що довело її до такого (відео)

У Мережі спочатку писали, що жінка підпалила себе, бо її чоловіку не дали відстрочку від мобілізації. Проте поліція цю версію спростувала.
Жінка підпалила себе під будівлею суду. Інцидент стався у селищі Рокитне на Київщині.
Моторошне відео опублікував Telegram-канал "Київ ІНФО".
Як стверджує паблік, 35-річна жінка облилася горючою речовиною і підпалила себе нібито через те що її чоловікові відмовили у відстрочці від мобілізації, а там відмовили.
На кадрах видно, як один із працівників вибігає з будівлі з вогнегасником і одразу починає гасити полум’я. На місце події одразу ж викликали швидку медичну допомогу.
Коментар поліції
Пізніше у поліції Київщини прокоментували інцидент. За інформацією від правоохоронців, ні про яку відстрочку не йдеться. Жінка з чоловіком вирішували питання у судовому порядку щодо прав на дитину.
Слідчі поліції Київщини за фактом доведення до самогубства розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 120 Кримінального кодексу України).
"По приїзду медиків жінка була у свідомості, але отримала близько 70% опіків тіла. Її терміново доставили до лікарні", – додали правоохоронці.
Нагадаємо, що у Кракові чоловік підпалив себе перед консульством України. Українець нібито обурився, що за "10 років життя у Польщі йому ніхто нічим не допоміг". Він помер у лікарні від отриманих опіків.
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