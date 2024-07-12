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РФ атакувала безпілотниками Київську область: що відомо

РФ атакувала безпілотниками Київську область: що відомо

Безпілотник. / Фото: Associated Press

Влучань в житлові та критичні інфраструктурні об’єкти не зафіксовано.

Вночі проти 12 липня російські безпілотники атакували Київську область.  Минулося без загиблих і постраждалих.

Про це повідомив керівник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Ворог вкотре намагався атакувати нашу область. Тривога оголошувалася тричі та тривала з вечора і майже всю ніч – загалом понад сім годин. В повітряному просторі були зафіксовані ракети та ударні дрони", - йдеться у повідомленні.

З його слів на Київщині працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі, наголосив Кравченко. Влучань в житлові та критичні інфраструктурні об’єкти не зафіксовано. Крім того, потерпілих немає. 

"На цей час оперативні групи фіксують падіння уламків в 3 районах на відкритих місцевостях поза межами забудови. Робота триває", - повідомив голова ОВА.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області ввечері та вночі лунали потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу ракет та безпілотників. 

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