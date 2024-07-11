У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

Декілька груп крилатих ракет на межі Київської, Житомирської та Вінницької областей у західному напрямку.

У Києві і низці областей оголошено повітряну тривогу у четвер, 11 липня, станом на 20:19. Це вже третя тривога за день.

У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку.

"Увага! Крилата ракета з Курської області на Сумщині, курс західний... Крилаті ракети з Сумщини на Чернігівщину курс західний; крилата ракета з Чернігівщини на Київщину через Полтавську область", – йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил.

Оновлення щодо руху ударних ворожих БпЛА:

Декілька груп ударних БпЛА у на півдні Київської області рухаються на Білу Церкву та Переяслав зі сходу. Декілька груп ударних БпЛА на Чернігівщині у напрямку Броварів. Ще БпЛА на сході Черкащини у напрямку Кіровоградської області.

Мапа тривог станом на 20:30 11 липня / Фото: alerts.in.ua

Оновлена мапа тривог станом на 20:45

Мапа тривог станом на 20:45 11 липня / Фото: alerts.in.ua

Оновлення від Повітряних сил на 20:54: Декілька груп крилатих ракет на межі Київської, Житомирської та Вінницької областей у західному напрямку. Крім того, ударний БпЛА в районі Києва зі сходу.

Старокостянтинів в укриття – крилата ракета зі сходу.

Нагадаємо, кияни розповіли, чи змінилася їхня реакція на повітряну тривогу після масованого ракетного удару по столиці 8 липня і чи ховаються вони до укриттів.

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