Кияни висловилися про “мир за будь-яку ціну”: думки розділилися (відео)

У пересічних мешканців Києва спитали про так званий "мир за будь-яку ціну". Так, думки жителів міста розділилися. Одні вказують на умисні обстріли з боку РФ, щоб змінити думку українців щодо закінчення війни, інші ж вважають, що усі "вже надто втомилися".

Про це йдеться у сюжеті "КИЇВ24".

Кияни висловилися про “мир за будь-яку ціну”

Думки киян розділилися

Серед опитаних пролунали доволі різні думки:

"Ви ж розумієте, навіщо були ці обстріли? Мені здається, це було спеціально, щоб натиснути на думку звичайних людей. Протягує такий наратив Росія. Треба по-іншому це вирішувати, не так, як росіяни хочуть, а як ми хочемо все-таки"

"Перепрошую, як це "мир за будь-яку ціну"? Мир має бути так, щоб повністю позбутися Росії, яка напала на нас";

"Я вважаю, що так. Скільки людей загинуло, скільки військових, скільки діток... Я вважаю, що можна це все вже зупинити. Можна"

"Мені шкода тих хлопців, яких вже немає. І тих, хто зараз гине. Це дуже страшно. Звісно, ми хочемо миру -- для дітей, для себе, для всіх. В мене немає чіткої думки"

Раніше президент України Володимир Зеленський переконаний, що армія РФ прицільно вдарила ракетою по дитячій лікарні "Охматдит", бо таким чином диктатор Володимир Путін прагнув послати сигнал світові, що діятиме саме в такий спосіб.

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