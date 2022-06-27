Президентка Молдови приїхала до Києва

Мая Санду відвідає зруйновані російськими загарбниками міста Київської області.

Президентка Молдови Мая Санду прибула з робочим візитом до Києва.

Про це повідомила пресслужба президента Молдови.

Повідомляється, що вона відвідає Бородянку, Бучу, Ірпінь, а також зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

"Президент Республіки Молдова Мая Санду сьогодні, 27 червня, перебуває з робочим візитом у Києві. Протягом дня глава держави відвідає Бородянку, Бучу й Ірпінь, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Медведєв пригрозив Молдові перекриттям газу і натякнув на "захист" росіян у Придністров’ї.

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