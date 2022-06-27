Кличко прокоментував можливий новий напад на Київ з Білорусі

У Києві готуються до можливого повторного вторгнення з території Білорусі.
Влада Києва готується до вторгнення з території Білорусі й укріплює рубежі столиці, аби дати відсіч у разі атаки з Білорусі.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телемарафону 27 червня.
Кличко висловив сподівання, що повторного вторгнення з території Білорусі не буде, але наголосив, що влада розглядає різні варіанти розвитку подій і не виключає й цього.
"Я особисто багато разів виїжджав перевіряв. Але давайте відверто, це питання не до мене, попри те, що я входжу до оборонної ради Києва. Це питання до військового керівництва, яке запевняє, що сил достатньо, укріплення зроблені", – висловився він.
Нагадаємо, Зеленський закликав білорусів не бути "гарматним м'ясом".
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