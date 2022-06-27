Жителі підтопленого Демидова на Київщині протестували та перекривали рух на трасі

В акції протесту взяли участь близько 60 людей, які не пропускали громадський та цивільний транспорт.

У селі Демидів Київської області вранці 27 червня місцеві мешканці під час акції протесту приблизно на годину перекрили рух громадського та цивільного транспорту у бік Києва та Димера.

Про це повідомляє "Українська правда".

Через напад російських окупантів воно опинилося підтопленим. В районі села знищили греблю, щоб росіяни не змогли перекинути свої війська.

За словами місцевої мешканки, люди вийшли на мітинг, щоб звернути увагу на проблеми підтопленого селища.

"Ми розуміємо, що зараз воєнний стан, та воно не дуже правильно мітингувати, але нас ніхто не чує. Ми зверталися до місцевої влади. До нас приїжджав ще Кулеба, голова Київської облдержадміністрації. Всі багато обіцяють, але на цьому все закінчується. Можливо, вони і не можуть вирішити проблему своїми силами, тому ми вирішили звернути на себе увагу", - наголосила жінка.

За словами мешканців Демидова, зараз селище від великої води відділяє стара дамба, яку зроблено з торфу та піску.

"Вона (дамба -ред.) не витримує довго той об’єм води, який пішов з Київського водосховища. Вже є місця, які дуже розмило. Є вірогідність, що буде затоплений весь Демидів, якщо не ліквідують пошкодження на підірваній дамбі та хоча б частину води, яка дійшла до нас, не відкачають. Йде зима, у людей хати досі мокрі", - говорять мешканці.

Нагадаємо, село Демидів на Київщині опинилося перед загрозою затоплення. Під час боїв було пошкоджено дамбу Київського водосховища, тепер через неї надходить вода.

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