Ракетний удар по Києву: рятувальники продовжують розбирати завали (фото)

Унаслідок обстрілу одна людина загинула. Ще шість, у тому числі одна дитина, отримали поранення різного ступеню.

Станом на ранок 27 червня рятувальники продовжують розбирати завали на місці російського ракетного удару по багатоповерхівці в Києві.

Про це повідомили в КМДА.

До робіт залучено дві одиниці техніки та 15 рятувальників Київської служби порятунку "КАРС", а також дев'ять одиниць техніки та 86 чоловік особового складу ДСНС.

Вчора, 26 червня, ворог наніс ракетний удар по 9-поверховому будинку та території дитячого садочка в Шевченківському районі. У будинку частково зруйновано 7, 8 та 9 поверхи, у дворі садочка пошкоджена водопровідна магістраль.

Унаслідок обстрілу одна людина загинула. Ще шість, у тому числі одна дитина, отримали поранення різного ступеню. Четверо з них були госпіталізовані. Наразі в лікарнях міста залишаються двоє дорослих та семирічна дівчинка.

Нагадаємо, влада Києва готується до можливого вторгнення з території Білорусі й укріплює рубежі столиці, аби дати відсіч у разі атаки з Білорусі.

Фото: КМДА

Фото: КМДА

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