На Київщині відновили автосполучення трасою Київ - Харків - Довжанський (відео)

Автосполучення між Києвом і Полтавою відновлено. Однак ремонтні роботи на мосту, який був зруйнований під час бойових дій, тривають.

Поблизу села Борщів на Київщині облаштували тимчасову об’їзну дорогу. Завдяки цьому відновлено сполучення Києва з Полтавою автошляхом М-03 Київ - Харків - Довжанський.

Про це 26 червня повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Міст через річку Трубіж, що постраждав під час бойових дій, ще не відремонтували. Роботи тривають.

Нагадаємо, у Києві від 22 червня рух Південним мостом закрили для приватного транспорту. Для автосполучення між лівим та правим берегами столиці працюють чотири мости.

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