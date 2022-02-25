По Києву знову стріляють - Геращенко

Інформації про жертв та постраждалих немає.

Щойно росіяни здійснили чергові обстріли по Києву.

"Продовжилися удари по Києву крилатими або балістичними ракетами. Я чув два потужні вибухи щойно", - зазначив радник міністра внутрішній справ Антон Геращенко.

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Нагадаємо, близько третьої ночі 25 лютого на околиці Києва, в районі Гостомеля, знову лунали вибухи. Там розташований військовий аеродром, який російським військовим не вдалося окупувати 24 лютого.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, 25 лютого "що буде найстрашніший день. Страшніше, ніж сьогодні. Завтра вони включать усі свої можливості, щоб зламати нас психологічно і – на полі бою. Але, з іншого боку, вже буде й легше. Ефекту раптовості немає, звичка почала утворюватися, десантами нас не налякаєш. Завтра будуть і повітряні удари, і десанти, і вклинення, і оточення".

Тим часом з Сумської області на Київ наступає російська військова техніка. Про це повідомив голова Сумської ОДА - керівник військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький.