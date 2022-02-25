По Києву знову стріляють - Геращенко

Інформації про жертв та постраждалих немає.
Щойно росіяни здійснили чергові обстріли по Києву.
"Продовжилися удари по Києву крилатими або балістичними ракетами. Я чув два потужні вибухи щойно", - зазначив радник міністра внутрішній справ Антон Геращенко.
Нагадаємо, близько третьої ночі 25 лютого на околиці Києва, в районі Гостомеля, знову лунали вибухи. Там розташований військовий аеродром, який російським військовим не вдалося окупувати 24 лютого.
Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, 25 лютого "що буде найстрашніший день. Страшніше, ніж сьогодні. Завтра вони включать усі свої можливості, щоб зламати нас психологічно і – на полі бою. Але, з іншого боку, вже буде й легше. Ефекту раптовості немає, звичка почала утворюватися, десантами нас не налякаєш. Завтра будуть і повітряні удари, і десанти, і вклинення, і оточення".
Тим часом з Сумської області на Київ наступає російська військова техніка. Про це повідомив голова Сумської ОДА - керівник військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.