У метро в Києві люди ночують у вагонах (фото)

Мешканці столиці спускаються у метро на ночівлю цілими сім'ями.
Киянам, які у ніч на п'ятницю, 25 лютого, залишилися ночувати у метро, дозволили розміститися у вагонах.
Відповідні фото опублікувала киянка у Facebook.
"Ночуємо у безпеці київського метром. Усі спокійні та чуйні, це зараз надцінно. Вистоїмо!" - написала вона.
На знімках видно, як чоловіки та жінки сидять у вагонах, але ніхто не спить. У руках кияни тримають пляшки з водою.
Мешканці столиці спускаються у метро на ночівлю цілими сім'ями. Деякі кияни взяли із собою домашніх тварин.
Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко закликав киян, які готові захищати місто і свої сім'ї, вступати до лав територіальної оборони. Він підкреслив, що зараз ця процедура максимально спрощена. Всі деталі можна дізнатися за телефоном цілодобової гарячої лінії: 063 651 44 46.
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