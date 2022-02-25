У метро в Києві люди ночують у вагонах (фото)

У метро в Києві люди ночують у вагонах (фото)

Мешканці столиці спускаються у метро на ночівлю цілими сім'ями.

Киянам, які у ніч на п'ятницю, 25 лютого, залишилися ночувати у метро, дозволили розміститися у вагонах.

Відповідні фото опублікувала киянка у Facebook.

"Ночуємо у безпеці київського метром. Усі спокійні та чуйні, це зараз надцінно. Вистоїмо!" - написала вона.

Також читайте Загальна мобілізація в Україні: що означає та кого призвуть

На знімках видно, як чоловіки та жінки сидять у вагонах, але ніхто не спить. У руках кияни тримають пляшки з водою.

Мешканці столиці спускаються у метро на ночівлю цілими сім'ями. Деякі кияни взяли із собою домашніх тварин.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко закликав киян, які готові захищати місто і свої сім'ї, вступати до лав територіальної оборони. Він підкреслив, що зараз ця процедура максимально спрощена. Всі деталі можна дізнатися за телефоном цілодобової гарячої лінії: 063 651 44 46.

Стан у Києві: що відбувається у метро

Читайте також: