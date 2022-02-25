До Києва завозять додаткову зброю: хто і де може отримати

До Києва завозять додаткову зброю: хто і де може отримати

Кличко закликав киян вступати до лав територіальної оборони.

У Київ завозять додаткову зброю для бійців, які долучаються до лав територіальної оборони. Її можна буде отримати вже зранку в п'ятницю, 25 лютого.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Місця отримання зброї в Києві:

Шевченківський район - вул. Пугачова, 10.

район - вул. Пугачова, 10. Голосіївський район - вул. Глушкова, 9.

район - вул. Глушкова, 9. Оболонський район - вул. Полярна 20 (завод генераторів).

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Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко закликав киян, які готові захищати місто і свої сім'ї, вступати до лав територіальної оборони. Він підкреслив, що зараз ця процедура максимально спрощена.

Всі деталі можна дізнатися за телефоном цілодобової гарячої лінії: 063 651 44 46.

"Приходьте і долучайтеся. Будемо разом захищати своє місто!" - написав він.